Cosa: Esposizione della mostra fotografica personale di Antonella Corso dal titolo Parigi: 14 anni in 9 emozioni, con la presentazione critica di Mariacarmela Mazzeo.. Dove e Quando: Presso gli spazi della Medina Art Gallery in Via Merulana 220, a Roma. Dal 29 maggio al 4 giugno 2026, con vernissage previsto venerdì 29 maggio alle ore 18:00.. Perché: Per intraprendere un suggestivo viaggio visivo capace di trasformare i paesaggi parigini in un atlante universale della memoria, svelando la profonda connessione tra l’ambiente urbano e gli stati d’animo umani.. Roma si prepara ad accogliere un nuovo, affascinante appuntamento dedicato agli amanti della fotografia d’autore e delle narrazioni visive fortemente introspettive. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Parigi in 9 emozioni: la fotografia di Antonella Corso

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