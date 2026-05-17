Prima della partita tra Juventus e Fiorentina, il dirigente ha commentato il suo ritorno a Torino, sottolineando quanto siano state intense le sue esperienze in quella città negli ultimi 11 anni. Ha descritto il ritorno come un momento emozionante e ha precisato che il suo focus attuale è sulla Fiorentina, senza accennare a eventuali progetti futuri legati alla sua carriera. Le sue parole sono state ascoltate prima del fischio d’inizio della gara, che si è disputata oggi.

di Luca Fioretti Paratici: «Tornare qui è emozionante, a Torino 11 anni di emozioni incredibili». Le sue dichiarazioni prima del fischio d’inizio di Juve Fiorentina. Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Juve-Fiorentina. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO RITORNO A TORINO – « Intanto buongiorno, tornare qui è emozionante. È la prima volta quindi è una cosa nuova e diversa dalle altre partite. Sono stato qui 11 anni e abbiamo vissuto emozioni incredibili con professionisti incredibili » FUTURO – « Stiamo sempre pensando al futuro da quando sono arrivato, non c’è niente di differente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paratici: «Tornare qui è emozionante, a Torino 11 anni di emozioni incredibili. Futuro? Totalmente concentrato sulla Fiorentina»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Paratici vuole ricostruire la Fiorentina: ecco quale potrebbe essere il futuro di Kean, Fagioli e De Geadi Angelo CiarlettaParatici vuole ricostruire la Fiorentina: ecco quale potrebbe essere il futuro di degli ex juventini Kean e Fagioli, e...

Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo»Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla...

Juve-Fiorentina come 'Ex on the pitch': prima allo Stadium per Paratici, Vlahovic sfida il tabù‘Ex on the pitch’, che non è il programma televisivo di dubbio gusto prodotto da un noto canale televisivo, ma ciò che vedremo quest’oggi tra Juventus e Fiorentina. tuttomercatoweb.com

Qui Fiorentina - Paratici a Sky: Ringrazio la Juve per quello che ha fatto per me. E' la prima volta che torno, non nascondo l'emozioneLe parole del ds della Fiorentina, Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della sfida contro la Juve. tuttojuve.com