Paratici vuole ricostruire la Fiorentina | ecco quale potrebbe essere il futuro di Kean Fagioli e De Gea

In vista della prossima stagione, il dirigente sportivo sta lavorando a un progetto di ricostruzione per la squadra, con possibili movimenti sul mercato. Si parla di un ritorno di alcuni ex giocatori e di un possibile ingaggio per un portiere di livello internazionale. Kean, Fagioli e De Gea sono i nomi più discussi nelle trattative che potrebbero coinvolgere il club nei prossimi mesi.

di Angelo Ciarletta Paratici vuole ricostruire la Fiorentina: ecco quale potrebbe essere il futuro di degli ex juventini Kean e Fagioli, e dell’obiettivo di mercato De Gea. La Juve osserva con estremo interesse le dinamiche in casa Fiorentina, attualmente impegnato in una complessa lotta per la salvezza e reduce dal pesante 3-0 subito a Londra contro il Crystal Palace. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, l’anno del centenario viola rischia di trasformarsi in un “anno zero” sotto la gestione di Fabio Paratici, chiamato a una rifondazione totale dopo il fallimento degli investimenti estivi. MERCATO JUVE LIVE In questo scenario, sono numerosi i profili legati al mondo bianconero o monitorati per il futuro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paratici vuole ricostruire la Fiorentina: ecco quale potrebbe essere il futuro di Kean, Fagioli e De Gea Pagelle Verona Fiorentina: De Gea tiene in piedi la Viola, Fagioli gioiello!Calciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano... Verona-Fiorentina 0-1, Fagioli e De Gea firmano lo scatto salvezza dei violaVerona, 4 aprile 2026 – Il Verona per regalarsi un'altra, forse l'ultima, chance per tornare a credere nella salvezza e la Fiorentina, invece, per...