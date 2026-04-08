Bayern Monaco Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde | Concentrato sul presente per il futuro dico questo

Il difensore del Bayern Monaco ha rilasciato un’intervista in cui ha affrontato il tema del suo futuro e delle voci di mercato che lo collegano a diverse squadre italiane. Ha dichiarato di essere concentrato sul presente e di non voler parlare di eventuali trasferimenti, aggiungendo però che per il futuro risponde di non aver ancora deciso nulla. Le sue parole sono state riportate da FCInterNews.