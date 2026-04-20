Cervelli Juve il coach bianconero dell’Italia del Baseball ospite allo Stadium – FOTO

Il coach della nazionale italiana di baseball è stato invitato allo stadio durante la partita interna contro il Bologna. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti del team e alcuni momenti di interazione con il pubblico. La presenza dello staff tecnico si inserisce nel programma di incontri tra la società sportiva e le diverse discipline affiliate. La giornata si è conclusa con alcune foto ricordo e commenti tra gli ospiti.

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