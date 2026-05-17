Nel film «Paper Tiger» due fratelli si trovano coinvolti in una corsa attraverso le zone più oscure di New York. La narrazione si concentra sui loro spostamenti e sulle vicende che si svolgono nella città, evitando riferimenti a altri luoghi o elementi narrativi. La pellicola mette in scena i loro movimenti e le interazioni in un ambiente urbano noto per le sue atmosfere intense e spesso inquietanti. La storia si svolge interamente nella metropoli, senza altri spostamenti geografici oltre alla città stessa.

Cannes 79 Grande cinema nel ritorno al genere poliziesco di James Gray, con echi di esperienze personali. Splendide le prove di Adam Driver, Scarlett Johannsson e Miles Teller Cannes 79 Grande cinema nel ritorno al genere poliziesco di James Gray, con echi di esperienze personali. Splendide le prove di Adam Driver, Scarlett Johannsson e Miles Teller Nonostante un détour nella giungla amazzonica (Civiltà perduta) e uno nello spazio (Ad Astra), New York e la famiglia rimangono i luoghi privilegiati del cinema di James Gray, che fin dagli inizi ha scavato nelle pieghe profonde dei legami di sangue e nella darkness che si annida tra i mattoni scuri delle casette a schiera nei quartieri piccolo borghesi, aldilà dell’East River, in cui è cresciuto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Paper Tiger», una rincorsa tra fratelli nella New York oscura

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