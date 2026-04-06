Durante la messa del Regina Caeli in Piazza San Pietro, il Papa ha rivolto un ricordo speciale a Papa Francesco, sottolineando il suo gesto di aver consegnato la vita al Signore il Lunedì dell’Angelo dello scorso anno. In occasione dell’evento, sono stati rivolti applausi ai presenti. La celebrazione ha visto una partecipazione significativa dei fedeli, che hanno ascoltato con attenzione le parole del Pontefice.

(LaPresse) Durante il Regina Caeli, Papa Leone XIV ha ricordato “con particolare affetto” Papa Francesco, che “proprio il Lunedì dell’Angelo dello scorso anno ha consegnato la vita al Signore”. Il Papa ha invitato i fedeli a fare memoria della “grande testimonianza di fede e di amore” di Francesco. Le parole di Leone XIV sono state accolte da un applauso dei fedeli presenti in Piazza San Pietro. “Alla luce del Risorto,” ha continuato il Papa, “preghiamo insieme la Vergine Maria, Sede della Sapienza, affinché possiamo diventare annunciatori sempre più luminosi della verità.” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV ricorda Francesco al Regina Caeli, applausi in Piazza San Pietro

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