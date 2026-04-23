Durante una messa in Guinea Equatoriale, il Papa ha colpito una zanzara in diretta televisiva, gesto che ha attirato l’attenzione sui social media e diventato virale. L’episodio si è verificato mentre il Papa partecipava alla cerimonia, senza che ci fossero commenti o spiegazioni ufficiali. La scena è stata ripresa da telecamere e condivisa da molti utenti, generando commenti di vario tipo online.

Il video di Papa Leone XIV che schiaccia una zanzara durante il suo viaggio apostolico in Guinea Equatoriale è diventato virale sui social. Il Pontefice ha concluso la sua visita in Africa, dopo aver toccato Algeria, Camerun, Angola e, appunto la Guinea Equatoriale. In serata è rientrato a Roma, atterrando all’aeroporto di Fiumicino. Il video del Papa che schiaccia una zanzara Nelle ultime ore del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, le telecamere delle televisioni internazionali hanno ripreso un momento diventato subito virale sui social. Durante la cerimonia di saluto al Pontefice organizzata dalle autorità della Guinea Equatoriale, Leone XIV viene importunato da un insetto, che tenta più volte di scacciare.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Papa Leone XIV uccide una zanzara in diretta tv durante la messa in Guinea Equatoriale, il gesto è virale

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C’è un #PapaLeone che non piace, che non trova eco sui giornaloni, che non viene applaudito a media unificati. È quello che nel suo viaggio pastorale in #Africa riprende la grande lezione di Ratzinger e Wojtyla sul “diritto a non emigrare”… #LiberaMente x.com