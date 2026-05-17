Paolo Trame il papà di Giovanni ucciso dalla madre | Mi disse | papà prendi i miei risparmi e salvami Non hanno saputo aiutarci
A Muggia, il padre di Giovanni, il bambino ucciso dalla madre lo scorso 12 novembre, ha aperto per la prima volta lo zainetto del suo bambino. Durante un intervento, ha riferito che la madre gli aveva detto: «papà, prendi i miei risparmi e salvami», e ha aggiunto di non aver ricevuto aiuto in quella situazione. L’uomo ha raccontato di aver cercato di salvare il figlio, ma senza successo. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.
A Muggia Paolo Trame, padre del piccolo Giovanni, ucciso a coltellate lo scorso 12 novembre dalla madre, apre per la prima volta lo zainetto del figlio. Lo fa davanti all’inviata del Corriere della Sera Benedetta Moro. Dentro ci sono le carte da gioco e cinque euro. «Erano i soldi della fatina dei denti, che Giovanni metteva da parte per sentirsi indipendente, ma li usava anche per offrirmi la pizza, era generoso. Un giorno, però, mi ha detto: papà, se ti servono i miei risparmi, prendili e cerca di salvarmi », racconta l’uomo. Il suo figlio di 9 anni è stato ucciso a coltellate dalla mamma Olena Stasiuk, 55, nell’appartamento dove la donna viveva dopo la separazione dal marito. 🔗 Leggi su Open.online
Il papà del bimbo ucciso dalla madre a Muggia: Sofferenza incancellabile
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