Ucciso nel suo panificio la figlia in Tv | Papà mi disse di fuggire

I figli di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso un mese fa da Andrea Sirica, 34 anni, sono tornati a parlare in tv. La figlia ha raccontato che il padre le aveva detto di fuggire prima di essere assassinato nel suo panificio. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e i familiari hanno condiviso le ultime parole di Russo.

La testimonianza è stata registrata nello studio del programma "Verissimo", dove Cristina Russo, insieme ai fratelli Mariangela Russo e Raimondo Russo, ha ripercorso i momenti di quella notte Tornano a parlare i figli di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso un mese fa da Andrea Sirica, 34enne. L'evento si verificò nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, nel negozio di famiglia. Da allora, l'indagato è finito in carcere per omicidio volontario. Il movente è ancora sconosciuto. La testimonianza è stata registrata nello studio del programma "Verissimo", il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, dove Cristina Russo, insieme ai fratelli Mariangela Russo e Raimondo Russo, ha ripercorso i momenti di quella notte.