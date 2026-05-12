Il segreto dei miei 102 anni? L' incontro con Papa Giovanni Paolo II
Il 10 maggio, Evelina Bortolami ha compiuto 102 anni circondata da parenti e amici. Tra i momenti più significativi della sua lunga vita, ha ricordato l’incontro con Papa Giovanni Paolo II come un ricordo speciale. La festa, con festeggiamenti e affetto, ha celebrato questo importante traguardo personale. Evelina, che ha vissuto più di un secolo, ha condiviso questa occasione con le persone a lei care.
Quello tagliato da Evelina Bortolami è un traguardo speciale. Il 10 maggio circondata dall'affetto di parenti e amici ha tagliato il traguardo dei 102 anni. A rendere ancora più emozionante la sua giornata di festa è stata anche la visita del sindaco di Ponte San Nicolò Gabriele De Boni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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