Il segreto dei miei 102 anni? L' incontro con Papa Giovanni Paolo II

Il 10 maggio, Evelina Bortolami ha compiuto 102 anni circondata da parenti e amici. Tra i momenti più significativi della sua lunga vita, ha ricordato l’incontro con Papa Giovanni Paolo II come un ricordo speciale. La festa, con festeggiamenti e affetto, ha celebrato questo importante traguardo personale. Evelina, che ha vissuto più di un secolo, ha condiviso questa occasione con le persone a lei care.

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