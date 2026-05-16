Internazionali | ricomincia Sinner-Medvedev un set pari 5-4 nel terzo

Dopo l’interruzione di ieri sera a causa della pioggia, il match tra il tennista italiano e il giocatore russo è ripreso sul Centrale del Foro Italico. I due atleti hanno disputato un primo set equilibrato, mentre nel terzo set il punteggio è attualmente di 5-4 per uno dei due. La partita si svolge senza ulteriori interruzioni, e il risultato del set è ancora in bilico.

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La sfida tra l’italiano e il russo vale un posto nella finale di domenica contro il norvegese Casper Ruud: in diretta le fasi salienti dell’ultimo set Sinner serve per il match, dopo uno scambio prolungato va fuori il dritto del numero uno del mondo, 0-15. Poco arriva il 15-15, è stavolta il dritto del russo a essere lungo. Strepitoso il punto di Jannik del 30-15: il russo attacca sotto rete una palla corta, l’azzurro ne approfitta e appoggia la pallina in campo aperto. Jannik sbaglia con il dritto che finisce in rete, 30-30, ma poi con servizio e dritto si procura il 40-30 che significa match point Medvedev al servizio per rimanere in gara. Il russo commette errori gratuiti, 15-40 e due match point per Sinner: il primo viene annullato da un ace (30-40), anche il secondo scivola via con una prima di servizio a 200 kmh, parità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Internazionali: ricomincia Sinner-Medvedev, un set pari, 5-4 nel terzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scambio spettacolare vinto da Medvedev in avvio di partita Sullo stesso argomento Leggi anche: Internazionali: ricomincia Sinner-Medvedev, un set pari, 4-2 nel terzo Leggi anche: Internazionali, Sinner fermato (per ora) dalla pioggia: con Medvedev ripartirà dal 4-2 nel terzo set Internazionali di Roma, la semifinale Sinner-Medvedev riparte oggi non prima delle 15Il match è stato interrotto venerdì sera a causa della pioggia. I due tennisti riprenderanno dal terzo set, con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 per il numero 1 del mondo, che è in vantaggio di un break, ... tg24.sky.it Diretta | Sinner Medvedev (risultato 1-1, 4-2) streaming video tv: si riparte! (Internazionali d’Italia 2026)Diretta Sinner Medvedev Internazionali d’Italia 2026 streaming video tv oggi venerdì 15 maggio: orario e risultato live della semifinale a Roma. ilsussidiario.net