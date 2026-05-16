Internazionali | ricomincia Sinner-Medvedev un set pari 4-2 nel terzo

La pioggia ha interrotto ieri sera la partita tra Sinner e Medvedev sul Centrale del Foro Italico. Oggi, la gara è ripresa con il secondo set ancora in corso. Dopo aver concluso il primo set in favore di Sinner, i due giocatori sono attualmente in parità nel secondo e si trovano a 4-2 nel terzo set. La partita prosegue senza ulteriori interruzioni, mentre il pubblico assiste alla ripresa del confronto tra i due tennisti.

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