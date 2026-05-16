Internazionali | ricomincia Sinner-Medvedev un set pari 4-2 nel terzo

Da ilgiornale.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pioggia ha interrotto ieri sera la partita tra Sinner e Medvedev sul Centrale del Foro Italico. Oggi, la gara è ripresa con il secondo set ancora in corso. Dopo aver concluso il primo set in favore di Sinner, i due giocatori sono attualmente in parità nel secondo e si trovano a 4-2 nel terzo set. La partita prosegue senza ulteriori interruzioni, mentre il pubblico assiste alla ripresa del confronto tra i due tennisti.

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La pioggia concede una tregua sul Centrale del Foro Italico. Dopo l’interruzione di ieri sera, Jannik Sinner e Daniil Medvedev tornano in campo per completare la loro gara che vede, in questo momento, una sostanziale parità con un set a testa e il vantaggio 4-2 per l’altoatesino anche se la battuta è del russo attualmente in vantaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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