L’Emil Banca sostiene una squadra di rugby della città, contribuendo alla promozione della prima squadra, che ora milita in Serie A. La squadra è legata al Bologna Rugby Club, che ha come obiettivo quello di coinvolgere le nuove generazioni e valorizzare il centro sportivo Bonori come punto di riferimento per la pallovale. La partnership con Emil Banca si inserisce in un progetto più ampio che mira a mantenere vive le tradizioni sportive locali e a sviluppare il settore nel tempo.

Onorare il passato, festeggiare il presente e programmare il futuro. Ieri, oggi e domani del Bologna Rugby Club passa dalla promozione della prima squadra, griffata Emil Banca, in serie A e dal progetto di fare di Bologna, e del centro Bonori un’eccellenza della pallovale. Presidente Paolini quanto soddisfazione c’è per avere riportato, dopo 20 anni, Bologna in A? "E’ una grande gioia, anche perché pensavamo che questo fosse per noi un anno di crescita". Ci spieghi. "Siamo partiti da allenatori giovani come Andrea Balsemin e il vice Matteo Taddia, ci aspettavamo un anno di sviluppo e invece.". E invece? "Forse per la poca pressione, e con il merito dei tecnici e di giocatori fantastici, siamo cresciuti fino alla promozione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Paolini "L’Emil Banca ha una linea giovane"

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