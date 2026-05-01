Il Consiglio di amministrazione di Emil Banca si è riunito domenica 26 aprile, in seguito all’assemblea dei soci, e ha deciso di nominare Cinzia Rubertelli come vicepresidente della banca. La nomina è stata comunicata ufficialmente al termine della seduta, che ha visto l’insediamento dei nuovi membri del consiglio. La vicepresidente, originaria di Reggio Emilia, assume così un ruolo di rilievo all’interno della struttura dirigenziale dell’istituto.

Il Consiglio di amministrazione di Emil Banca, insediatosi a seguito dell’assemblea dei soci di domenica 26 aprile, ha nominato Cinzia Rubertelli Vicepresidente della Banca. La designazione è avvenuta su proposta del Presidente Gianluca Galletti. Reggiana, imprenditrice e figura di riferimento nel tessuto economico e sociale del territorio, Rubertelli porta con sé un ampio bagaglio di esperienze. È amministratrice delegata di Lipra Spa di Reggio Emilia e membro del Consiglio di amministrazione di Bcc Risparmio e Previdenza SGR. Ha maturato inoltre un’importante esperienza istituzionale con otto anni di attività in Consiglio comunale. Particolarmente significativo anche il suo impegno in ambito sociale: Rubertelli è vicepresidente dell’associazione Aut Aut, che riunisce famiglie con ragazzi autistici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emil Banca, una reggiana ai vertici. Cinzia Rubertelli è vicepresidente

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