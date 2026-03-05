Emil Banca apre una filiale a Spilamberto la quinta nel modenese

Emil Banca apre una nuova filiale a Spilamberto, diventando la quinta nel territorio modenese. L’inaugurazione è prevista per domani, venerdì 6 marzo, in via Roncati 43. La filiale numero 98 della Banca di Credito Cooperativo sarà operativa lungo tutta la Via Emilia, con sedi nel ferrarese e nel mantovano.

Emil Banca si allarga e sbarca a anche a Spilamberto. Sarà inaugurata domani, venerdì 6 marzo, in via Roncati 43 la filiale numero 98 della Banca di Credito Cooperativo attiva lungo tutta la Via Emilia, nel ferrarese e nel mantovano. Il taglio del nastro si terrà alle 17, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Spilamberto, Massimo Glielmi, dell’assessora al commercio, Stefania Babiloni, del presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti, e del direttore generale, Matteo Passini. Dopo la benedizione dei locali si terrà un piccolo rinfresco per i presenti. "Negli ultimi anni, il fenomeno della cosiddetta desertificazione bancaria sta modificando profondamente il volto dei nostri territori. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

