Paola Turci affonda Francesca Pascale | Due giorni dopo la separazione ero felice la confessione fiume

Paola Turci ha raccontato di aver provato felicità due giorni dopo la fine della relazione con Francesca Pascale. Ha descritto il suo ritorno a Roma come un passo importante per riprendere in mano la propria vita, dedicandosi alla musica e guardando avanti. La cantante ha parlato di un periodo difficile, che ha deciso di lasciarsi alle spalle, e di come la musica abbia rappresentato per lei un nuovo punto di partenza. La sua testimonianza è stata lunga e dettagliata.

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Il ritorno a Roma, la musica come nuovo inizio e il desiderio di lasciarsi alle spalle un periodo complicato. Paola Turci si racconta senza filtri in una lunga intervista rilasciata a Corriere della Sera, nella quale ripercorre la fine del matrimonio con Francesca Pascale e la rinascita personale arrivata dopo la separazione. L’artista, oggi impegnata nella promozione del nuovo brano Vita Mia, anticipazione del prossimo album, descrive la nuova fase della sua vita come una vera ripartenza, maturata dopo il ritorno nella Capitale e la chiusura di una relazione che aveva fatto molto discutere. Paola Turci è rinata dopo l’addio a Francesca Pascale: le sue parole. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Paola Turci affonda Francesca Pascale: «Due giorni dopo la separazione ero felice», la confessione fiume ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Paola Turci furiosa con Francesca Pascale: il retroscena sulla lite Sullo stesso argomento Paola Turci, la molestia a 13 anni e la separazione da Pascale: “Potevo evitare di sposarmi”(Adnkronos) – Paola Turci ha rivelato ospite oggi, sabato 9 maggio, a Verissimo di essere stata vittima di una molestia quando aveva appena 13 anni. Leggi anche: Paola Turci e Francesca Pascale, la cantante: “È stata una relazione tossica” ''Due mesi dopo la separazione ero felice'': Paola Turci torna sul chiacchierato addio dalla moglie Francesca Pascale''Due mesi dopo la separazione ero felice'': Paola Turci torna sul chiacchierato addio dalla moglie Francesca Pascale ... gossip.it Chi è Francesca Pascale, la ex moglie di Paola Turci | Le nozze nel 2022, poi la rotturaChi è Francesca Pascale, la ex moglie di Paola Turci? Mi sono innamorata di lei: poi le nozze e la turbolenta rottura nel 2025 ... ilsussidiario.net