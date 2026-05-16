Paola Turci parla di Pascale | Oggi eviterei di averci a che fare Ha violato l' accordo di riservatezza ci parliamo solo tramite legali

Il 9 maggio scorso, la cantante ha commentato pubblicamente le dichiarazioni fatte dall’ex compagna in un’intervista al Corriere della Sera. Recentemente, Turci ha dichiarato di voler evitare ogni contatto diretto con Pascale, affermando che quest’ultima ha violato l’accordo di riservatezza stipulato tra loro. Ora, le comunicazioni tra le due sono affidate esclusivamente ai rispettivi avvocati, senza incontri o scambi di messaggi diretti.

Era il 9 maggio quando per la prima volta Paola Turci decise di rispondere a quanto detto dall'ex Francesca Pascale in un'intervista al Corriere della Sera. Lo fece dal salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, e lo ha fatto anche a Sette, il magazine del Corriere della Sera in una lunga. 🔗 Leggi su Today.it

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Paola Turci rivela il suo peggior difetto

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