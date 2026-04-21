Sassaiola contro un bus | panico a bordo ferito un passeggero

Oggi pomeriggio a Napoli si è verificato un episodio di violenza ai danni di un autobus del trasporto pubblico. Intorno alle 18:20, un veicolo della linea 116, che collega la città con Cercola, è stato colpito da un corpo contundente lanciato in via Galileo Ferraris. L’attacco ha causato il panico tra i passeggeri e ha ferito un individuo a bordo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per le verifiche.

Ennesimo episodio di violenza ai danni del trasporto pubblico locale a Napoli. Intorno alle ore 18:20 di oggi, un autobus ANM in servizio sulla linea 116, che collega Napoli con Cercola, è stato colpito da un corpo contundente, presumibilmente una pietra, lanciato in via Galileo Ferraris.Il.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate FOTO/ ANM, vetri in frantumi sulla linea 116: ennesima sassaiola e panico a bordoTempo di lettura: 4 minutiEnnesimo episodio di violenza ai danni del trasporto pubblico locale a Napoli. Easyjet, panico a bordo: volo Napoli-Berlino torna indietro per passeggero inquietanteMomenti di paura e tensione oggi su un volo Easyjet in partenza da Napoli-Capodichino e diretto a Berlino. Aggiornamenti e contenuti dedicati Dopo sassaiola contro i bus, riattivate le corse serali per Lido Azzurro a TarantoRipartiranno da sabato 21 marzo le corse serali della linea 15 verso Lido Azzurro, a Taranto, sospese nei giorni scorsi dopo una violenta sassaiola contro un autobus in servizio. A comunicarlo è Kyma ... lagazzettadelmezzogiorno.it A Taranto sassaiola contro un bus, Kyma mobilità sospende la linea 15 per Lido Azzurro dalle 19 in poi«Una decisione drastica ma necessaria, dettata da imprescindibili motivi di sicurezza pubblica». Così Giorgia Gira, la presidente di Kyma Mobilità, la società partecipata per il trasporto urbano di ... lagazzettadelmezzogiorno.it