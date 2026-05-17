Pane e Pomodoro ok dell' Arpa | revocato il divieto di balneazione

Dopo alcuni giorni di divieto, l’Arpa ha revocato le restrizioni sulla balneazione nel tratto di mare di fronte alla spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari. La decisione è stata comunicata ufficialmente e consente di riprendere le attività di balneazione in quella zona. La riapertura riguarda il tratto di mare interessato dalla precedente interdizione, che era stata imposta in seguito a controlli e analisi delle acque. La zona torna quindi accessibile ai bagnanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui