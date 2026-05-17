Pane e Pomodoro ok dell' Arpa | revocato il divieto di balneazione
Dopo alcuni giorni di divieto, l’Arpa ha revocato le restrizioni sulla balneazione nel tratto di mare di fronte alla spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari. La decisione è stata comunicata ufficialmente e consente di riprendere le attività di balneazione in quella zona. La riapertura riguarda il tratto di mare interessato dalla precedente interdizione, che era stata imposta in seguito a controlli e analisi delle acque. La zona torna quindi accessibile ai bagnanti.
Dopo lo stop dei giorni scorsi, è stato riaperto alla balneazione il tratto di mare antistante la spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari. Il divieto era stato disposto dal Comune dopo i violenti acquazzoni di giovedì 14 maggio che, come puntualmente accade in caso di forti precipitazioni, avevano. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sullo stesso argomento
Revocato il divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo dopo le nuove analisi dell’ArpacIl Comune di Napoli ha revocato il divieto di balneazione imposto pochi giorni fa sul lungomare Caracciolo: dalle nuove analisi è emerso che i...
Leggi anche: Balneazione, revocato il divieto in tre punti di Genova
Oggi e andata così, pane di San Giuseppe, con patate fritte,olive passuluna,pomodoro secco con basilico, e filetti di acciuga. Meraviglia - Facebook facebook
CASA DEL PANE S.N.C. DI GORI FRANCESCO - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Mare vietato a Pane e pomodoro ma i turisti fanno il bagno: Tre anni per finire i lavoriNon tutti hanno rispettato l’ordinanza del sindaco per il divieto di balneazione dopo lo sversamento dei liquami. Entro il 2029 il completamento dei ... bari.repubblica.it
Bari, bar Pane e Pomodoro: sospesa interdittiva antimafia, ok a controllo giudiziarioL'impresa non è mafiosa. La gestione a un amministratore giudiziario. Licenziato Orlando Malanga ritenuto l'anello di congiunzione con la mala Non si è in presenza di una impresa mafiosa ma di una ... lagazzettadelmezzogiorno.it