Il tennista e ex campione ha espresso apprezzamento per la vittoria di Sinner al Centrale del Foro Italico, sottolineando il legame con un momento importante della sua carriera vissuto nello stesso luogo nel 1976. Ha commentato come questa vittoria rappresenti un momento particolare, evidenziando la presenza di un talento italiano che si impone con personalità e stile di gioco. Le parole sono state pronunciate dopo aver assistito al successo di Sinner sul campo.

«Vedere Jannik vincere al Centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel '76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere. Contro un avversario solido come Casper Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l’è preso tutto. Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni». Lo dice Adriano Panatta in merito al trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Panatta "Vittoria speciale, Sinner è un esempio"

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