Panatta alla Casina Poste | consigli ai giovani tennisti a 50 anni dai suoi trionfi
Sabato 16 maggio 2025, nella Casina Poste situata nei pressi del Foro Italico, si è svolto un evento con la partecipazione di Adriano Panatta. L’ex tennista, che ha conquistato numerosi titoli nel corso della sua carriera, ha incontrato il pubblico condividendo alcuni consigli rivolti ai giovani atleti. L’occasione ha visto la presenza di appassionati e appassionate di tennis, interessati a ascoltare le parole di uno dei protagonisti storici dello sport italiano.
Adriano Panatta è stato ospite d'eccezione della Casina Poste, nel pomeriggio di sabato 16 maggio 2025, a pochi passi dal Foro Italico dove sono in corso gli Internazionali d'Italia. Il campione romano ha incontrato grandi e bambini sui campi da tennis del Parco Fluviale, dispensando consigli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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