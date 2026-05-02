Un gruppo di giovani ha ideato un modo insolito per avvicinarsi a Scientology, trasformandola in un'area di gioco sui social. Attraverso brevi video su TikTok, cercano di entrare in contatto con i luoghi e le persone legate alla religione, filmando le proprie esperienze e poi allontanandosi rapidamente. L’operazione suscita curiosità e qualche sorriso, anche se il contesto è segnato da un tono provocatorio e da un uso spregiudicato della piattaforma.

Io lo trovo fantastico, nonostante tutte le idiozie e il rimbecillimento che rappresenta TikTok, però questa è irresistibile: un gruppo di ragazzini ha trovato il modo di trasformare Scientology in un videogioco, più o meno. Al momento è una di quelle challenge reali diventata virale, entrare nelle sedi di Scientology, correre il più possibile filmando tutto prima di essere bloccati dalla sicurezza. La chiamano Scientology speedrunning, e già il nome dice tutto, non è una protesta, non ha un significato di impegno politico, tantomeno un’inchiesta tipo Report, è proprio un gameplay. Chi arriva più a fondo? In effetti gli ingredienti ci sono tutti, riuscire a entrare, le guardie come ostacoli, riprendere il più possibile, avanzare come se fossero livelli di un videogioco, con Tom Cruise come boss finale, Mission Impossibile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scientology diventa una missione di TikTok: entrare, filmare, scappare, possibilmente prima di Tom Cruise

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Si parla di: Scientology diventa una missione di TikTok: entrare, filmare, scappare, possibilmente prima di Tom Cruise.

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