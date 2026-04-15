Dopo aver perso 1-3 all’andata contro l’Aston Villa in una competizione europea, il Bologna si prepara a disputare la partita di ritorno al Villa Park. La squadra italiana ha chiesto ufficialmente al club di invitare Tom Cruise, protagonista del film Missione Impossibile, a partecipare all’evento. La sfida si svolgerà nelle prossime ore e deciderà l’eliminazione dal torneo.

Serve il miracolone, la rimontona da film, la partita perfetta. Vincenzo Italiano ha un’idea. “Ho chiesto alla società di convocare Tom Cruise per la nostra Missione Impossibile, ma non c’è stato niente da fare.” sorride il tecnico. L’1-3 dell’andata è un timbro che sa di carta bollata e sentenza, dopo di che c’è un Bologna che fuori casa ha dato il meglio di sé, per ora: ben 7 vittorie esterne nel 2026 e con Vincenzo Italiano che ha fatto 11 su 11 nelle gare da andataritorno, con la Fiorentina in passato e con il Bologna in questa stagione eliminando il Bran ai playoff e la Roma agli Ottavi vincendo proprio all’Olimpico (3-4). “Più che perfezione – riprende Italiano - dovremo cercare di complicare la vita all’Aston Villa: non vogliamo fargli passare una serata tranquilla, come vorrebbero.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italiano: "Ho chiesto al Bologna di convocare Tom Cruise per la Missione Impossibile..."

Notizie correlate

Tom Cruise, Gina Gershon: "Gli ho quasi rotto il naso in una scena d'amore, ho un trauma col solletico"A distanza di anni, Gina Gershon riapre il sipario su un episodio accaduto durante le riprese di Cocktail, trasformando una scena romantica in un...

Tom Cruise ha imparato a volare dopo Top Gun, Kurt Russell: "L'ho aiutato, è un bravo pilota"La star di Grosso guaio a Chinatown ha insegnato al collega a pilotare un aereo dopo il successo del film del 1986 diretto da Tony Scott.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Aston Villa più forte sulla carta, ma la sfida col Bologna sarà da 50 e 50, dice Italiano; Italiano, la voglia di lottare ancora: Faremo di tutto con l’Aston Villa; Trump al Corriere: Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Nuovo attacco al Papa: Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran; Emery controcorrente: Massimo rispetto per il calcio italiano, c’è un livello molto alto.

Italiano: Ho chiesto al Bologna di convocare Tom Cruise per la Missione Impossibile...Dopo l’1-3 dell’andata con l'Aston Villa, il Bologna cerca una rimonta storica al Villa Park per andare in semifinale di Europa League e l'allenatore rossoblù rilancia: Non vogliamo far passare loro ... gazzetta.it

Bologna, Italiano: Ho visto un gran Bologna. Risultato pesante, spiace per il pubblicoAllo stadio Renato Dall'Ara, al termine della debacle del Bologna contro l’Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Uefa Europa. tuttomercatoweb.com

#SpazioLiveReport Domenica sera siamo stati al Covo Club di Bologna per la quarta data italiana dell'April 2026 Tour dei DITZ, una delle band più interessanti e folli del panorama post-punk/alternative contemporaneo. Ecco il nostro racconto della serata! facebook

#Italiano e la battuta su #Ravaglia prima di #AstonVilla- #Bologna: "Se #Emery dice 'attack' io rispondo 'defend'..." x.com