Pallavolo tutte le partite vinte in terza divisione Ragazze Volley Viaccia davvero insuperabili

Nel campionato di terza divisione femminile di pallavolo, le ragazze della squadra Volley Viaccia hanno concluso tutte le partite con vittoria. Questi risultati hanno portato la squadra a mantenere un record impeccabile nel corso della stagione. La serie di successi si è consolidata nel tempo, senza sconfitte registrate. La squadra ha mostrato un livello di gioco elevato e costante, lasciando poco spazio a rivali e competitori. Le partite disputate hanno confermato la loro superiorità nel torneo.

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C’erano una volta gli invincibili del Milan e dell’Arsenal, o quelli della nazionale sudafricana di Rugby. Oggi, invece, in chiave moderna, la squadra insuperabile è nella pallavolo, e si tratta di ragazze. Le ragazze del Volley Viaccia, che hanno stradominato la Terza Divisione Fipav, vincendo tutte le 22 partite in programma nel lunghissimo calendario della competizione e ottenendo, ovviamente, la promozione in Seconda Divisione assieme con il primo posto finale. Un vero trionfo per la squadra di Viaccia, che ha permesso al presidente della società, Righetti, di festeggiare nel migliore dei modi la stagione del 40esimo compleanno del Volley Viaccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pallavolo, tutte le partite vinte in terza divisione. Ragazze Volley Viaccia davvero insuperabili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video seconda telecamera terza divisione Fornace vs Valle dei Laghi Sullo stesso argomento Leggi anche: Volley. Le ragazze della Giorgio Peri in trasferta con il Sales Volley Firenze Pallavolo Grosseto, le ragazze Under 16 vincono e chiudono una stagione fantasticaSi è chiusa una stagione fantastica per la squadra Under 16 femminile della Pallavolo Grosseto. Pallavolo, tutte le partite vinte in terza divisione. Ragazze Volley Viaccia davvero insuperabiliC’erano una volta gli invincibili del Milan e dell’Arsenal, o quelli della nazionale sudafricana di Rugby. Oggi, invece, in ... sport.quotidiano.net Le ragazze del volley dei Licei di Gallarate vincono i giochi della gioventù in Lombardia e vanno alla finale nazionaleComplici le regole restrittive imposte dal Ministero, le ragazze di 3B hanno compiuto un miracolo costruendo un gruppo competitivo. Ora testa a Roma per godersi un'esperienza sportiva ma anche di amic ... varesenews.it