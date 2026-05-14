Pallavolo Grosseto le ragazze Under 16 vincono e chiudono una stagione fantastica

La squadra Under 16 femminile della Pallavolo Grosseto ha concluso la propria stagione con una vittoria importante nella fase regionale. La partita si è chiusa con un risultato netto, segnando la fine di un percorso che ha portato a risultati positivi per il team. La squadra, guidata dall'allenatore Luca Consani, ha dimostrato continuità e impegno nel corso dell'intera stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si è chiusa una stagione fantastica per la squadra Under 16 femminile della Pallavolo Grosseto. Il team marchiato Luca Consani ha concluso la fase regionale con una vittoria netta e carica di significato. Il successo per 3-1 in trasferta contro Calci è stato il simbolo perfetto di un’annata vissuta sempre al massimo, tra crescita, sacrificio e spirito di squadra. La Pallavolo Grosseto chiude quindi al settimo posto regionale la sua avventura. Un percorso entusiasmante, costruito passo dopo passo, che ha visto le ragazze protagoniste sin dall’inizio. Prima il dominio nel girone, poi la conquista del titolo territoriale del Basso Tirreno, fino all’ingresso tra le migliori otto squadre della Toscana.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallavolo Grosseto, le ragazze Under 16 vincono e chiudono una stagione fantastica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ruanda chiama, Lodi risponde: un torneo di pallavolo con le ragazze a sostegno dell’agricolturaLodi, 1 maggio 2026 – Un torneo di pallavolo per stare insieme, divertirsi e anche per sostenere l'agricoltura del Ruanda. Pallavolo Grosseto. Staff tecnico, torna FerraroLo staff tecnico della Pallavolo Grosseto si arricchisce con l’arrivo (un ritorno, in realtà) di un allenatore di grande esperienza: "Luigi Ferraro –... Temi più discussi: Vittoria sul Calci, settimo posto per le Under 16 della Pallavolo Grosseto; Pallavolo Elba 97: le Aquilotte Under 16 volano in alto; Coppa Levorenti, le Aquilotte volano altissime; Pallavolo Grosseto, le ragazze Under 16 vincono e chiudono una stagione fantastica. Pallavolo Grosseto, le ragazze Under 16 vincono e chiudono una stagione fantasticaSi è chiusa una stagione fantastica per la squadra Under 16 femminile della Pallavolo Grosseto. Il team marchiato Luca ... sport.quotidiano.net Serie C femminile: La Pallavolo Grosseto chiude la stagione con la bella vittoria che conquista a spese del Valdarno Project MontevarchiCondividi i nostri contenutiSerie C femminile – 26^ Giornata – girone B Pallavolo Grosseto Giorgio Peri – Valdarno Project Montervarchi 3/2 – 25/16, 19/25, 12/25, 25/19, 15/12 Grosseto. Il campionat ... grossetosport.com