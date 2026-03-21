Volley Le ragazze della Giorgio Peri in trasferta con il Sales Volley Firenze

Le ragazze della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri sono partite per una trasferta a Firenze, dove affrontano il Sales Volley. La squadra, guidata dall’allenatrice Elisabetta Alberti, si prepara a disputare la partita fuori casa. La gara si svolge in una delle palestre della città toscana, con le atlete che sono arrivate in mattinata e si stanno scaldando prima dell’inizio.

Trasferta fiorentina per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. Le ragazze di Elisabetta Alberti, dopo aver vinto il derby col Follonica, stasera alle 21 per la ventesima giornata del girone B di serie C femminile, saranno impegnate sul campo del Sales Volley Firenze: trasferta che sulla carta appare abbastanza semplice per le grossetane, che però dovranno stare attente. Infatti il campionato è ancora molto incerto. Seppur all’andata si impose la formazione grossetana a Grosseto, stasera a Firenze potrebbe esserci qualche difficoltà. Sales Volley Firenze infatti ha bisogno di punti per non farsi superare in classifica dalla Pallavolo Follonica, che insegue a due lunghezze di distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley. Le ragazze della Giorgio Peri in trasferta con il Sales Volley Firenze Articoli correlati LIVE Firenze-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta difficile per le lombardeSi chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida di 22° turno della lega nazionale di volley A1 tra FIRENZE e MILANO, con la vittoria per 0-3 della Numia... Il Messina Volley si impone in trasferta contro la New Randazzo Volley per 3-0Il Messina Volley ha conquistato una vittoria significativa imponendosi in trasferta contro la New Randazzo Volley con un netto 3-0 nella 13ª... Tutto quello che riguarda Giorgio Peri Discussioni sull' argomento Pallavolo Grosseto, tempo di bilanci per le squadre giovanili; Serie C femminile: la Pallavolo Grosseto vuole continuare a vincere e farà di tutto per battere il Sales Volley Firenze. Le ragazze della Peri si arrendono a testa altaSconfitta ma a testa alta per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri che cede 3-1 in casa della capolista Volley Porcari nell’anticipo del torneo di serie C femminile. Ko esterno ma con una grande ... lanazione.it Le ragazze della ’Peri’ stracciano il MontebiancoGrande prova di forza per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri che nel decimo turno di serie B di C femminile annichilisce il Montebianco Volley 3-0 (25/9, 25/17, 25/15). Prestazione praticamente ... lanazione.it Seconda gara di Coppa per la Giorgio Peri U18 giocata al Palazzetto Azzurri d'Italia di Grosseto contro la forte squadra di Riotorto al comando del Girone. Come nelle previsioni gara difficile ed ostica, risultato finale 3-0 per le atlete del Riotorto. Le grossetane facebook