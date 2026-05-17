Palladino | La Conference non era scontata è un grande risultato Con la società stima reciproca

Il tecnico ha commentato la qualificazione alla Conference League, definendola un risultato importante e sottolineando l’ottimo rapporto tra squadra e società. Ha anche espresso amarezza per non aver ottenuto una vittoria nell’ultima partita casalinga della stagione, nonostante la qualificazione fosse arrivata. La squadra ha concluso così un percorso che ha portato a smentire le aspettative iniziali, mantenendo alta l’attenzione sulla prossima stagione.

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