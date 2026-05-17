Palladino | La Conference non era scontata è un grande risultato Con la società stima reciproca
Il tecnico ha commentato la qualificazione alla Conference League, definendola un risultato importante e sottolineando l’ottimo rapporto tra squadra e società. Ha anche espresso amarezza per non aver ottenuto una vittoria nell’ultima partita casalinga della stagione, nonostante la qualificazione fosse arrivata. La squadra ha concluso così un percorso che ha portato a smentire le aspettative iniziali, mantenendo alta l’attenzione sulla prossima stagione.
Missione compiuta, con una nota di amarezza per non essere riusciti a regalare ai tifosi una vittoria nell’ultima gara casalinga della stagione. Nonostante la sconfitta per 0-1 contro il Bologna, l’ Atalanta centra la qualificazione ai preliminari di Conference League: matematico il 7° posto finale in classifica, a fine agosto la Dea scenderà in campo per staccare il pass per la fase a gironi. Si avverte rammarico nelle parole di Raffaele Palladino nel post gara. L’allenatore nerazzurro ha commentato la prestazione della squadra e il raggiungimento della qualificazione europea, soffermandosi anche sul suo percorso alla guida dell’Atalanta, sul rapporto con la società e sulla nuova esclusione per Samardzic e Scamacca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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