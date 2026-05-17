Dopo la partita contro il Bologna, l’allenatore dell’Atalanta ha commentato la sconfitta con un focus sulla qualificazione in Conference League, sottolineando il merito dei giocatori per aver raggiunto questo obiettivo. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-1, grazie a un gol di Orsolini nel corso del secondo tempo. La partita si è giocata alla New Balance Arena, con un risultato che ha lasciato l’Atalanta fuori dalla competizione europea, ma con il risultato positivo della qualificazione in Conference.

Atalanta in Conference League: KO con il Bologna ininfluente, il settimo posto per i nerazzurri di Palladino è blindato! Pagelle Atalanta Bologna: Orsolini entra e graffia, Rowe sempre più certezza! Carnesecchi decisivo, l’attacco nerazzurro non punge VOTI L’Inter alza al cielo il 21^ Scudetto, parla Chivu: «Queste due Coppe sono la conseguenza di un gruppo di uomini che ha messo la faccia e ha lavorato sodo» Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Palladino dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Bologna: «L’importante era la qualificazione in Conference. Merito ai ragazzi per il raggiungimento di questo obiettivo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PALLADINO POST BOLOGNA-ATALANTA 0-2: UNA PROVA DI FORZA E MATURITÀ DEI RAGAZZI!

Sullo stesso argomento

Bologna, Italiano dopo la vittoria contro il Brann: «Importantissimo indirizzare la qualificazione all’andata! Odgaard ai margini? Non so come si possa scrivere questo…Joao Mario una sorpresa»Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso...

Atalanta-Bologna: spareggio per la Conference, Palladino parte in poleNegli ultimi 180 minuti non ci si gioca soltanto un posto in Champions: anche la Conference ha il suo spareggio, con Atalanta e Bologna in lotta per...

Palladino: La Conference non era scontata, è un grande risultato. Con la società stima reciprocaIl tecnico dopo la sconfitta contro il Bologna: Abbiamo preso un gol evitabile. Samardzic e Scamacca? Volevo inserirli, ma ho dovuto fare dei cambi forzati ... bergamonews.it

Milano a rischio di perdere la Champions League dopo la sconfitta contro l'Atalanta a San Siro. Milano 2:3 Atalanta. reddit

Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dopo la sconfitta contro il Bologna nella 37ª giornata di Serie A 2025/26Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato dopo la sconfitta contro il Bologna nella 37ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com