Kolo Muani Juve piovono conferme | stima reciproca con Spalletti i bianconeri daranno l’assalto in estate Cifre e dettagli

Kolo Muani potrebbe tornare in Italia, con la Juventus pronta a puntare su di lui in vista della prossima sessione di mercato estiva. La società bianconera sta negoziando con il suo entourage e ci sarebbero già stati contatti con l’attuale allenatore, con cui si sarebbe instaurato un rapporto di stima reciproca. La trattativa per l’attaccante francese è al centro delle discussioni interne al club.

Kolo Muani Juve, la dirigenza lavora al grande ritorno dell’attaccante in Italia per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del mister. La Juventus accende i motori per la prossima sessione estiva. Secondo le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, prende quota l’ipotesi di un ritorno di Randal Kolo Muani. Il centravanti francese del Paris Saint-Germain, ventisette anni, formidabile per progressione, ha lasciato un ottimo ricordo. Il giocatore ha già vestito la maglia dei bianconeri per i primi sei mesi del 2025. Dopo il corteggiamento della passata estate, culminato in un nulla di fatto, la dirigenza è pronta a sferrare l’assalto decisivo per regalare a Spalletti una pedina di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, piovono conferme: stima reciproca con Spalletti, i bianconeri daranno l’assalto in estate. Cifre e dettagli Articoli correlati Kolo Muani Juve, ritorno di fiamma possibile: in estate i bianconeri torneranno all’assalto a prescindere da Vlahovic! Il pianodi Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve, la dirigenza bianconera valuta concretamente il colpo in attacco per affiancare il centravanti serbo nel... Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagliKolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di... Una raccolta di contenuti su Kolo Muani Juve Argomenti discussi: Carlo Nesti: Juve: un fenomeno, e 2 apriscatole, nel tridente leggero. Juventus, non solo Kolo Muani: altro colpo dal PSGLa Juventus potrebbe chiudere una doppia operazione con il PSG nel prossimo calciomercato. Ecco tutti i dettagli ... calciomercatonews.com Juventus-PSG, asse caldo di mercato: scambio David–Kolo Muani prende formaJuventus-PSG, asse caldo di mercato: scambio David–Kolo Muani prende forma Il calciomercato estivo inizia a muoversi già in primavera e una delle idee più intriganti ... tuttojuve.com