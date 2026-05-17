Pallacanestro | Monopoli in serie C Manfredonia superata in finale playoff

Nel weekend si sono conclusi i playoff di serie C maschile di pallacanestro con la vittoria del Monopoli sulla squadra di casa, al termine di una partita combattuta. La sfida si è giocata su quattro quarti, con il Monopoli che ha mantenuto il vantaggio finale di sette punti. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori da entrambe le squadre, che hanno dato vita a un incontro equilibrato e ricco di emozioni. La vittoria permette al Monopoli di accedere alla fase successiva del torneo.

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