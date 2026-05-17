Pallacanestro | Monopoli in serie C Manfredonia superata in finale playoff
Nel weekend si sono conclusi i playoff di serie C maschile di pallacanestro con la vittoria del Monopoli sulla squadra di casa, al termine di una partita combattuta. La sfida si è giocata su quattro quarti, con il Monopoli che ha mantenuto il vantaggio finale di sette punti. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori da entrambe le squadre, che hanno dato vita a un incontro equilibrato e ricco di emozioni. La vittoria permette al Monopoli di accedere alla fase successiva del torneo.
Di seguito il comunicato: Tucson Pub Manfredonia-Studio3A Seagulls Monopoli 65-72 (13-19; 33-40; 54-55; 65-72) Tucson Pub Manfredonia: Prencipe n.e., Ba 15, Carmone 15, Vuovolo 0, A. Ciociola 0, Piemontese n.e., Guerra n.e., Marzulli 4, Grasso 11, F. Ciociola 15, Stankowski 5, Bottalico 0. All.: G. Ciociola Studio3A Seagulls Monopoli: Tanzi 3, Pavone 8, Sorino 2, Moschettini n.e., Annese 16, Formica 18, Calabretto 0, Paciotti 7, Marchello n.e, Rollo 18, Pirrelli n.e.. All.: Morè La Studio3A Seagulls Monopoli è in serie C! L’ultima volta che una squadra monopolitana di basket aveva vinto il campionato sul campo, anzi, sul parquet, era stata nel 2015 con la ormai celebre tripla di Calisi contro Ceglie, in serie D. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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