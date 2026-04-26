Foggia retrocesso Casarano Monopoli e Audace Cerignola ai playoff Calcio serie C girone C I risultati di serie D girone H ed Eccellenza pugliese

Nella giornata di ieri sono stati ufficializzati i risultati delle squadre di calcio nei diversi campionati dilettantistici e professionistici pugliesi. Il Foggia è stato retrocesso in una categoria inferiore, mentre Casarano, Monopoli e Audace Cerignola hanno conquistato la qualificazione ai playoff di Serie C nel girone C. Sono stati anche pubblicati i risultati delle partite di Serie D nel girone H e delle squadre dell'Eccellenza pugliese.

“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Home » Foggia retrocesso. Casarano, Monopoli e Audace Cerignola ai playoff Calcio serie C girone C. I risultati di serie D girone H ed Eccellenza pugliese Taranto, “Santissima Annunziata”: ultrasettantenne “lasciata su una barella al pronto soccorso per trenta ore senza mangiare e bere” Denuncia di un cittadino Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Foggia retrocesso. Casarano, Monopoli e Audace Cerignola ai playoff Calcio serie C girone C. I risultati di serie D girone H ed Eccellenza pugliese Notizie correlate Leggi anche: Altamura e Cerignola ok, Casarano pari, Foggia e Monopoli ko Calcio serie C girone C Leggi anche: Serie C girone C, serie D girone H, ultima giornata di Eccellenza pugliese Calcio Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie C, risultati e classifica della 37° giornata: Catania fermato dal Potenza, Trapani retrocesso in D; Foggia, prima occasione per evitare la retrocessione diretta. Barletta: può essere il giorno della serie C; Serie C Girone C, penultima giornata: corsa al terzo posto infuocata, Trapani retrocesso; Serie C Girone C: risultati e marcatori 37a giornata. Serie C girone C, serie D girone H, ultima giornata di Eccellenza pugliese CalcioPenultima giornata del campionato di calcio di serie C, stagione regolare. Nel girone C fra le altre partite Benevento-Audace Cerignola, Foggia-Salernitana, Potenza Monopoli, Team Altamura-Casarano. T ... noinotizie.it CERIGNOLA SVOLTA Audace Cerignola, ultima al Monterisi: sogno playoff ma anche possibili addii. Ultima per Di Toro e Pres?Home // Cerignola // Audace Cerignola, ultima al Monterisi: sogno playoff ma anche possibili addii. Ultima per Di Toro e Pres? statoquotidiano.it Titoli emessi per la gara di campionato Serie C Sky Benevento - Audace Cerignola alle ore 19:17 del 26/04/2026. Totale 4066 Suddivisi in: Locali: 3916 Ospiti: 150 Abbonamenti: 5.234 Totale 9.300 - facebook.com facebook BENEVENTO-AUDACE CERIGNOLA: COMUNICATO DI SICUREZZA E INFORMAZIONI AI TIFOSI x.com