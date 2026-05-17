Palestra del liceo Giordano Bruno Cantiere avanti tutta dopo lo stop

La palestra del liceo Giordano Bruno è attualmente in fase di lavori, con un'attività intensa che ha ripreso dopo un periodo di sospensione. Le operazioni procedono rapidamente e sono in corso con l’obiettivo di completare l’intervento entro il 30 giugno, giorno stabilito come termine finale per i lavori finanziati tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La data di consegna si avvicina e le imprese coinvolte stanno rispettando il cronoprogramma previsto.

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