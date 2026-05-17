Palestra del liceo Giordano Bruno Cantiere avanti tutta dopo lo stop
La palestra del liceo Giordano Bruno è attualmente in fase di lavori, con un'attività intensa che ha ripreso dopo un periodo di sospensione. Le operazioni procedono rapidamente e sono in corso con l’obiettivo di completare l’intervento entro il 30 giugno, giorno stabilito come termine finale per i lavori finanziati tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La data di consegna si avvicina e le imprese coinvolte stanno rispettando il cronoprogramma previsto.
Palestra del liceo Giordano Bruno, la nuova impresa ha messo il turbo: lavori avanti tutta, (in foto) con un occhio fisso al calendario: obbligatorio finire entro il 30 giugno, data ‘di chiusura’ dei cantieri a marchio Pnrr. Le ‘proiezioni’ saranno più certe nelle prossime settimane. Ma la struttura, nella grande area recintata a fianco del liceo cassanese, avanza a vista d’occhio, e l’attività è senza sosta. Un risultato già raggiunto dopo i mesi tribolati che avevano portato, nello scorso ottobre, al “licenziamento“ dell’impresa prima vincitrice dell’appalto di Città Metropolitana, per gravi inadempienze e un ritardo ormai intollerabile sul cronoprogramma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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