Bruno Giordano non mollare Sii forte come sempre | l' ondata d' amore per l' ex attaccante del Napoli dopo la morte della moglie

Ieri sera è stata comunicata la morte di Susanna, moglie di un ex attaccante di Napoli e Lazio. La notizia è stata diffusa dall'ex calciatore, che ha espresso il dolore per la perdita della moglie e madre. La donna era considerata una figura molto importante nella vita dell’ex calciatore, e la notizia ha suscitato un forte sentimento di solidarietà tra i tifosi e il pubblico che seguiva il suo percorso sportivo.

Ieri sera si è spenta Susanna, la moglie di Bruno Giordano. A dare l'annuncio è stato ex grande attaccante di Napoli e Lazio: "Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori. Ringraziamo tutti per la vostra vicinanza. Per chi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Lutto per l'ex Napoli Bruno Giordano: è morta la moglie Susanna Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna: il cordoglio di Lazio e NapoliLutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna: ad annunciarne la scomparsa è stato l'ex attaccante di Lazio e Napoli. Argomenti più discussi: Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna; De Laurentiis esalta Conte: Un grandissimo motivatore, vi racconto l'incontro alle Maldive; Fabbroni sicuro: Pronta la mossa di De Laurentiis per diventare leggenda a Napoli. Un dolore profondo ha colpito la famiglia di Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio. Nelle ultime ore è venuta a mancare la moglie Susanna, figura centrale nella vita dell’ex bomber e madre dei suoi figli. A dare la notizia è stato lo stesso Giordano attr - facebook.com facebook Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Bruno Giordano e la sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Susanna. x.com