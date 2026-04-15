Bruno Giordano non mollare Sii forte come sempre | l' ondata d' amore per l' ex attaccante del Napoli dopo la morte della moglie

Da napolitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera è stata comunicata la morte di Susanna, moglie di un ex attaccante di Napoli e Lazio. La notizia è stata diffusa dall'ex calciatore, che ha espresso il dolore per la perdita della moglie e madre. La donna era considerata una figura molto importante nella vita dell’ex calciatore, e la notizia ha suscitato un forte sentimento di solidarietà tra i tifosi e il pubblico che seguiva il suo percorso sportivo.

Ieri sera si è spenta Susanna, la moglie di Bruno Giordano. A dare l'annuncio è stato ex grande attaccante di Napoli e Lazio: "Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori. Ringraziamo tutti per la vostra vicinanza. Per chi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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