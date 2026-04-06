Olbia dramma a via Giordano Bruno | motociclista grave per uno stop

Un incidente si è verificato nel pomeriggio in via Giordano Bruno a Olbia, coinvolgendo un motociclista. L’impatto si è verificato intorno alle 14:00 all’incrocio e ha provocato ferite gravi al conducente del veicolo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un motociclista è rimasto seriamente ferito questo pomeriggio a Olbia, in seguito a un impatto avvenuto all’incrocio di via Giordano Bruno intorno alle 14:00. Il sinistro drammatico è avvenuto in una zona urbana ad alta frequentazione. Le prime ricostruzioni suggeriscono che l’evento sia stato causato da un probabile mancato stop, che ha portato allo scontro tra i veicoli coinvolti. L’intervento di soccorso è stato immediato. Sul luogo del crash sono giunti gli agenti della polizia locale di Olbia e un equipaggio del 118 per prestare le prime cure al conducente del mezzo a due ruote. Il trasporto d’urgenza al Giovanni Paolo II. Le condizioni del ferito hanno richiesto il trasferimento rapido presso la struttura ospedaliera Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, dramma a via Giordano Bruno: motociclista grave per uno stop Leggi anche: Cerca di evitare uno scooter che poi si dilegua, motociclista 48enne sbalzato per 15 metri a Boltiere: è grave Ricordando Giordano Bruno contro i nuovi inquisitoriUna buona ragione per ricordare Giordano Bruno nell'anniversario del suo rogo? Ce ne sono almeno due.