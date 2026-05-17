Palermo trasportava 14 bambini su una Fiat 500L trasformata in scuolabus abusivo

A Palermo, un uomo è stato sorpreso mentre trasportava quattordici bambini a bordo di una Fiat 500L modificata senza le necessarie autorizzazioni. La vettura, adattata in modo artigianale, veniva utilizzata come un vero e proprio scuolabus senza essere in regola con le normative di sicurezza e licenza richieste dalla legge. Le forze dell’ordine hanno fermato il veicolo e avviato i controlli del caso, accertando che il trasporto avveniva in modo irregolare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui