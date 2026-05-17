Palermo trasportava 14 bambini su una Fiat 500L trasformata in scuolabus abusivo
A Palermo, un uomo è stato sorpreso mentre trasportava quattordici bambini a bordo di una Fiat 500L modificata senza le necessarie autorizzazioni. La vettura, adattata in modo artigianale, veniva utilizzata come un vero e proprio scuolabus senza essere in regola con le normative di sicurezza e licenza richieste dalla legge. Le forze dell’ordine hanno fermato il veicolo e avviato i controlli del caso, accertando che il trasporto avveniva in modo irregolare.
Aveva trasformato una Fiat 500L in uno scuolabus abusivo, trasportando studenti minorenni senza autorizzazioni né licenze. È accaduto a Palermo, dove una donna di circa quarant’anni è stata fermata dalla polizia del commissariato San Lorenzo durante un controllo nel quartiere Zen. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Palermo, 14 bambini su una Fiat 500L: scuolabus abusivo fermato? Punti chiave Come hanno fatto i genitori a permettere un simile rischio? Chi ha autorizzato il trasporto di quattordici minori in un'auto privata?...
Scuolabus abusivo con una Fiat 500L, 14 minorenni nell'auto a Palermo: autista sanzionata da polizia, convocati i genitoriAveva trasformato la sua Fiat 500L in uno scuolabus abusivo, accompagnando minorenni a casa su richiesta dei loro genitori.
All’uscita da scuola con 14 bambini a bordo di una Fiat 500L: multata una donna allo Zen Una donna è stata fermata dalla polizia nel quartiere Zen di Palermo mentre trasportava 14 bambini a bordo di una Fiat 500L. A scoprirlo sono stati gli agenti del commis facebook
Una donna di #Palermo trasportava 14 bambini in una Fiat 500L usata come scuolabus improvvisato. Fermata dalla polizia nel quartiere San Lorenzo, ha spiegato di aver agito su richiesta delle famiglie degli alunni. ift.tt/7nvPsGj x.com
Palermo, 14 bambini in una macchina: fermata 40enne. Li portavo a scuolaL'auto ha insospettito una pattuglia della polizia. Contestati all'improvvista taxista il numero dei passeggeri e il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza. Il più piccolo dei passeggeri aveva ... corriere.it
Fiat 500L usata come scuolabus abusivo: 14 bambini trovati a PalermoControllo della polizia a Palermo ha portato alla scoperta di una Fiat 500L con 14 minorenni e alla segnalazione alla Procura per i minorenni ... notizie.it