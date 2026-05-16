Palermo 14 bambini su una Fiat 500L | scuolabus abusivo fermato

A Palermo, quattordici bambini sono stati trovati a viaggiare a bordo di una Fiat 500L, che risultava essere uno scuolabus non autorizzato. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato il veicolo. Le autorità stanno verificando come i genitori abbiano potuto permettere un simile rischio e chi abbia dato l’autorizzazione per il trasporto di minori in un’auto privata. La situazione solleva interrogativi sulle modalità di gestione del trasporto scolastico nella zona.

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