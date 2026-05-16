Una Fiat 500L è stata utilizzata come mezzo di trasporto non autorizzato per accompagnare 14 minorenni a casa a Palermo. La polizia ha fermato l'auto e ha sanzionato l’autista. I genitori dei ragazzi sono stati convocati dalle autorità. L’auto, non destinata al trasporto scolastico, era stata adattata senza autorizzazioni per svolgere questa funzione. La vicenda riguarda un comportamento illecito che ha coinvolto anche le famiglie dei minorenni.

Aveva trasformato la sua Fiat 500L in uno scuolabus abusivo, accompagnando minorenni a casa su richiesta dei loro genitori. La quarantenne proprietaria dell’auto è stata scoperta e sanzionata da agenti di polizia del commissariato San Lorenzo di Palermo che, durante un controllo, hanno scoperto che nella vettura, oltre alla donna alla guida, c'erano 14 minorenni. I ragazzini, hanno scoperto gli investigatori, avevano età comprese trai i sette e i 10 anni, il più grande aveva 14 anni. La guidatrice ha spiegato di essere stata autorizzata dai genitori ad accompagnare i ragazzi a casa. Una ricostruzione confermata dai familiari degli alunni che sono stati convocati e identificati nella sede del commissariato di polizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scuolabus abusivo con una Fiat 500L, 14 minorenni nell'auto a Palermo: autista sanzionata da polizia, convocati i genitori

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