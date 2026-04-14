Aeroporto di Catania | Delta riprende il volo diretto da Catania a New York e lo estende ai mesi invernali

Oggi riprende il volo diretto tra l’aeroporto di Catania e New York, operato dalla compagnia Delta Air Lines. La rotta, che di solito riprende nel 2025, viene riproposta con un mese di anticipo rispetto alla programmazione prevista. La ripresa del servizio interessa anche i mesi invernali, offrendo così una connessione più stabile tra la Sicilia e gli Stati Uniti.

Riparte oggi, con più di un mese di anticipo rispetto al 2025, il collegamento Delta Air Lines per la Grande Mela. Il volo, inoltre, inaugurato lo scorso anno come servizio stagionale, verrà esteso anche all’inverno, collegando quasi tutto l’anno Catania a New York-JFK, con solo una breve.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Dal 5 giugno al via il nuovo volo diretto Catania-Montreal

Aeroporto, Air Canada e Sac presentano il nuovo volo stagionale Catania-MontréalAir Canada e Sac, Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso hanno ospitato oggi a Catania un evento istituzionale per celebrare il...

Aeroporto di Catania - Sicilia - facebook.com facebook

Sono 105 i cittadini stranieri, irregolari in Italia, rimpatriati nei loro Paesi di origine la scorsa settimana. x.com