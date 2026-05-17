Se è vero che l’arte è l’incontro inatteso di forme e spazi e colori che prima si ignoravano, come non invitare a vivere l’originalità della mostra personale a Palazzo Chigi Zondadari "Tessere trame su pieghe increspate" di Natsuko Uchino, quinta edizione di Cortemporanea. Nella bellezza di un luogo dove ogni oggetto trasuda di memoria, l’esposizione è tutto meno calata dall’alto in un luogo troppo lontano dalle opere. Uchino, e le curatrici Fiammetta Griccioli e Cloé Perrone, hanno lavorato nell’inserimento ideale del presente nel contesto che le ospita. Una sorta di doppia ambizione, che offre originalità che possiamo tradurre, da qui all’8 dicembre, in particolare attrattiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palazzo Chigi Zondadari. Le "trame" di Uchino

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