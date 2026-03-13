Visite a Palazzo Chigi | calendario aggiornato modalità di prenotazione e curiosità sul palazzo

Il calendario delle visite a Palazzo Chigi è stato aggiornato e le modalità di prenotazione sono disponibili online. I cittadini interessati possono partecipare a visite guidate che offrono l'opportunità di conoscere gli ambienti e le caratteristiche del palazzo, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le visite sono regolarmente organizzate e accessibili a chi prenota in anticipo.

Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, apre regolarmente le sue porte ai cittadini attraverso visite guidate che permettono di scoprire la storia, l’arte e gli ambienti di uno dei luoghi istituzionali più importanti d’Italia. Le visite si tengono un sabato al mese, da ottobre a giugno, con accessi programmati tra le 9:30 e le 13:00. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Le visite guidate durano circa 40 minuti e consentono l’accesso a gruppi di 40 persone per turno, con ingressi cadenzati ogni 30 minuti. L’esperienza offre uno sguardo privilegiato sulle stanze principali del Palazzo, incluse quelle utilizzate per riunioni istituzionali e attività governative. 🔗 Leggi su Funweek.it Aggiornamenti e notizie su Palazzo Chigi Temi più discussi: Musei nazionali di Siena: Visita guidata gratuita di Palazzo Chigi alla Postierla, 8 marzo al museo e visita tematica gratuita; Crisi in Medio Oriente, il Presidente Meloni presiede un nuovo vertice a Palazzo Chigi; Piano Mattei, a Palazzo Chigi la quinta riunione della cabina di regia; Meloni, disponibile a tavolo con opposizioni a Palazzo Chigi su Iran. Musei nazionali di Siena: Visita guidata gratuita di Palazzo Chigi alla Postierla, 8 marzo al museo e visita tematica gratuitaDomenica 8 marzo 2026 si rinnova l’iniziativa del Ministero della Cultura 8 marzo al museo che prevede l’ingresso gratuito per le donne in tutti i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura s ... antennaradioesse.it Musei nazionali Siena: visita guidata gratuita di Palazzo Chigi alla Postierla, 8 marzo al museo e visita tematica gratuitaVenerdì 6 marzo alle ore 17:30 si terrà il primo appuntamento con le visite guidate gratuite alla scoperta di Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla, uno dei più bei palazzi nobiliari cittadini, dov ... radiosienatv.it Terminato il vertice a Palazzo Chigi sulla petroliera russa alla deriva vicino Lampedusa - facebook.com facebook Conte: "La passerella a Palazzo Chigi non serve. Per lo scambio istituzionale la sede è il Parlamento". #ANSA x.com