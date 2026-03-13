Visite a Palazzo Chigi | calendario aggiornato modalità di prenotazione e curiosità sul palazzo

Da funweek.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calendario delle visite a Palazzo Chigi è stato aggiornato e le modalità di prenotazione sono disponibili online. I cittadini interessati possono partecipare a visite guidate che offrono l'opportunità di conoscere gli ambienti e le caratteristiche del palazzo, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le visite sono regolarmente organizzate e accessibili a chi prenota in anticipo.

Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, apre regolarmente le sue porte ai cittadini attraverso visite guidate che permettono di scoprire la storia, l’arte e gli ambienti di uno dei luoghi istituzionali più importanti d’Italia. Le visite si tengono un sabato al mese, da ottobre a giugno, con accessi programmati tra le 9:30 e le 13:00. Iscriviti alla  Newsletter Funweek Roma,  è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>    Le visite guidate durano circa 40 minuti e consentono l’accesso a gruppi di 40 persone per turno, con ingressi cadenzati ogni 30 minuti. L’esperienza offre uno sguardo privilegiato sulle stanze principali del Palazzo, incluse quelle utilizzate per riunioni istituzionali e attività governative. 🔗 Leggi su Funweek.it

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