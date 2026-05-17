Pakistan a Karachi i musulmani sciiti manifestano contro Israele e gli Stati Uniti

A Karachi, decine di musulmani sciiti si sono radunati in una manifestazione durante il Giorno della Nakba, esprimendo solidarietà con i palestinesi. La protesta ha anche contestato il sostegno degli Stati Uniti a Israele. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno portato cartelli e esposto bandiere. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento.

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Decine di musulmani sciiti hanno tenuto una manifestazione a Karachi per celebrare il Giorno della Nakba in solidarietà con i palestinesi e denunciare il sostegno degli Stati Uniti a Israele. I manifestanti portavano cartelli e striscioni con la scritta “Abbasso gli Stati Uniti e Israele” e finte bare che rappresentavano gli Stati Uniti e Israele. I manifestanti hanno anche intonato slogan anti-americani, compresi gli appelli alla continua resistenza contro l’influenza americana nella regione. La manifestazione annuale commemora la Nakba, il termine arabo per “catastrofe” che segna l’esodo di circa 700.000 palestinesi da quello che oggi è Israele nel 1948. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pakistan, a Karachi i musulmani sciiti manifestano contro Israele e gli Stati Uniti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pakistan, migliaia di sciiti in piazza a Karachi per ricordare KhameneiMigliaia di musulmani sciiti hanno partecipato sabato a Karachi, in Pakistan, a un raduno in segno di lutto per la morte del leader supremo iraniano... Gli Stati Uniti affiancano Israele negli attacchi contro l’IranABBONATI A DAYITALIANEWS Media americani: Washington coinvolta nelle operazioni Anche gli Stati Uniti starebbero partecipando alle operazioni... Operazione Tridente (1971), Dipinto di Thomas Jacob; L'offensiva navale più letale dell'India: La notte in cui il sole è sorto a Karachi in Pakistan reddit Pakistan, a Karachi i musulmani sciiti manifestano contro Israele e gli Stati Uniti(LaPresse) Decine di musulmani sciiti hanno tenuto una manifestazione a Karachi per celebrare il Giorno della Nakba in solidarietà con i ... stream24.ilsole24ore.com Comunque vada, per il Pakistan è un successoOggi iniziano a Islamabad, in Pakistan, i negoziati tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra in Medio Oriente. I principali mediatori dei colloqui saranno il primo ministro pachistano Shehbaz ... ilpost.it