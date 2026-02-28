Gli Stati Uniti affiancano Israele negli attacchi contro l’Iran

Secondo fonti americane, gli Stati Uniti sarebbero coinvolti nelle operazioni militari contro l’Iran, collaborando con Israele. Le notizie indicano che Washington avrebbe partecipato attivamente agli attacchi, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali sui ruoli specifici. La cooperazione tra le due nazioni nel contesto di questa azione militare sarebbe stata confermata da media statunitensi.

Media americani: Washington coinvolta nelle operazioni. Anche gli Stati Uniti starebbero partecipando alle operazioni militari contro l'Iran insieme a Israele. A riferirlo è il Wall Street Journal, che cita fonti informate sui fatti, indicando un coinvolgimento diretto di Washington nell'azione in corso. La notizia segnerebbe un ulteriore passo verso l'allargamento del conflitto, con una cooperazione militare più esplicita tra i due alleati. Operazione più ampia rispetto ai raid precedenti. Secondo quanto riportato dal New York Times, che fa riferimento a funzionari dell'amministrazione americana, l'attacco attualmente in corso sarebbe di portata significativamente più ampia rispetto ai raid condotti a giugno contro gli impianti nucleari iraniani.

