Pakistan migliaia di sciiti in piazza a Karachi per ricordare Khamenei

Migliaia di musulmani sciiti si sono riuniti a Karachi, in Pakistan, per rendere omaggio alla memoria di Ayatollah Ali Khamenei e di altri funzionari iraniani uccisi negli attacchi aerei USA-Israele della settimana scorsa. La manifestazione si è svolta sabato e ha visto la partecipazione di numerosi fedeli in segno di lutto. La cerimonia ha coinvolto un’ampia presenza di cittadini sciiti della città.

Migliaia di musulmani sciiti hanno partecipato sabato a Karachi, in Pakistan, a un raduno in segno di lutto per la morte del leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei e di altri funzionari iraniani, uccisi negli attacchi aerei USA-Israele della scorsa settimana. Tra i partecipanti, comprese donne e bambini, sono state viste persone con ritratti di Khamenei, mentre si udivano slogan come "Morte a Israele" e "Abbasso gli USA".