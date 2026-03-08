Pagelle Salernitana-Latina 2-1 | Cabianca trascina Lescano colpisce Golemic e Capomaggio disastro

La Salernitana ha battuto il Latina 2-1 all’Arechi, conquistando tre punti decisivi per mantenere il passo con il Cosenza. Cabianca ha segnato e ha guidato la squadra, mentre Lescano ha trovato la rete. Golemic e Capomaggio hanno commesso errori che hanno complicato la partita, che si è conclusa con emozioni e continui ribaltamenti di fronte.

Tre punti conquistati a denti stretti per restare agganciati al Cosenza. La Salernitana porta a casa tre punti pesanti all'Arechi battendo il Latina 2-1, ma lo fa con una partita piena di scosse emotive, errori e colpi di scena. Prima la rete di Cabianca, poi il raddoppio di Lescano, quindi il finale sofferto con i granata (in maglia gialla per l'occasione) addirittura in nove uomini dopo le espulsioni di Capomaggio e Golemic che hanno complicato una gara apparentemente in controllo. Il Latina accorcia con Sylla e nel finale prova a riaprire tutto, ma la squadra di Cosmi resiste con orgoglio. Una vittoria sporca, combattuta, a tratti anche nervosa.