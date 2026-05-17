La luce di Achik i gol di Lescano e Anastasio | la Salernitana sogna

Nella partita tra Salernitana e avversaria si sono verificati i primi momenti di tensione già al terzo minuto, con Ferraris che ha lanciato una palla alta verso Cabianca, il quale ha saltato di testa e ha superato il portiere in uscita. La partita prosegue con diverse azioni offensive, tra cui i gol di Lescano e Anastasio, mentre la luce di Achik si fa notare durante l'incontro. La squadra di casa sogna di ottenere un risultato positivo.

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