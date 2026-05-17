Pagelle Juventus Milan Under 15 | Della Rossa di istinto Moretti riflessi felini Allara insuperabile -VOTI

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’andata dei quarti di finale del campionato Under 15 202526, si sono affrontate le squadre di Juventus e Milan. Durante l’incontro, sono stati assegnati voti e giudizi ai giovani protagonisti del match, evidenziando le prestazioni di alcuni giocatori. Tra i partecipanti, Della Rossa si è distinto per il suo istinto, mentre Moretti ha mostrato riflessi molto pronti. Allara si è confermato insuperabile tra i pali, contribuendo alla partita con interventi decisivi.

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di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Milan Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei quarti di finale del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Milan Under15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. Moretti 7 – Non ha mai l’occasione di sporcarsi i guanti, gentilmente concessa dal Milan nel primo tempo. Nel secondo sale in cattedra e compie due interventi di fila da campione: che reattività. Nulla può però sul gol degli ospiti. Cussotto 6,5 – Galoppa quando può sulla destra e arriva anche spesso sul fondo, perde un pallone pericoloso che poteva costar caro nel primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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