Pagelle Juventus Milan Under 15 | Della Rossa di istinto Moretti riflessi felini Allara insuperabile -VOTI

Nell’andata dei quarti di finale del campionato Under 15 202526, si sono affrontate le squadre di Juventus e Milan. Durante l’incontro, sono stati assegnati voti e giudizi ai giovani protagonisti del match, evidenziando le prestazioni di alcuni giocatori. Tra i partecipanti, Della Rossa si è distinto per il suo istinto, mentre Moretti ha mostrato riflessi molto pronti. Allara si è confermato insuperabile tra i pali, contribuendo alla partita con interventi decisivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Milan Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei quarti di finale del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Milan Under15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. Moretti 7 – Non ha mai l’occasione di sporcarsi i guanti, gentilmente concessa dal Milan nel primo tempo. Nel secondo sale in cattedra e compie due interventi di fila da campione: che reattività. Nulla può però sul gol degli ospiti. Cussotto 6,5 – Galoppa quando può sulla destra e arriva anche spesso sul fondo, perde un pallone pericoloso che poteva costar caro nel primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Milan Under 15: Della Rossa di istinto, Moretti riflessi felini, Allara insuperabile -VOTI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'espulsion di Kelly in Juventus-Galatasaray: da doppio giallo a rosso diretto Sullo stesso argomento Pagelle Torino Juventus Under 15: fa tutto Allara, Paesanti cecchino, Nobile indispensabile -VOTIdi Fabio ZaccariaPagelle Torino Juventus Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata degli ottavi di finale del... Pagelle Atalanta Juve Primavera: magic moment Rizzo, Radu riflessi felini. Durmisi sciupa 4 occasioni VOTIdi Marco BaridonPagelle Atalanta Juve Primavera: i voti ai protagonisti del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 (inviato all’Arena... Le pagelle di #RomaFiorentina Scatto #ChampionsLeague della squadra di #Gasperini (64 punti), che supera il Como (a 62) e si avvicina a Juventus (65) e Milan (67). A segno Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli. La #Fiorentina rimanda la salvezza matema x.com Pagelle Juventus Milan Under 15: Della Rossa di istinto, Moretti riflessi felini, Allara insuperabile -VOTIPagelle Juventus Milan Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata dei quarti di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com