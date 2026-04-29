Pagelle Atalanta Juve Primavera | magic moment Rizzo Radu riflessi felini Durmisi sciupa 4 occasioni VOTI

Durante la finale di Coppa Italia Primavera, si sono distinti alcuni giocatori: Rizzo ha messo a segno un gol decisivo, mentre Radu ha mostrato riflessi pronti e reattivi. Durmisi ha invece sprecato quattro occasioni da gol. Sono questi alcuni dei momenti che hanno caratterizzato la partita tra Atalanta e Juventus Primavera, con i voti ai protagonisti del match pubblicati di recente.

di Marco Baridon Pagelle Atalanta Juve Primavera: i voti ai protagonisti del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – Pagelle Atalanta Juve Primavera: i voti ai protagonisti del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526 Radu 7 – Prendetevi un minuto di tempo per vedere e rivedere le sue due parate. Riflessi incredibili, gesti tecnici da super portiere qual è. Tiene a galla la Juventus in momenti delicati e blinda i suoi pali, incolpevole sul gol avversario. Rizzo 7.5 – Che momento sta vivendo Rizzo, o meglio, che stagione sta vivendo. Dall’esordio in Next Gen di qualche giorno fa al gol in finale di Coppa Italia Primavera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Atalanta Juve Primavera: magic moment Rizzo, Radu riflessi felini. Durmisi sciupa 4 occasioni VOTI Notizie correlate Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: due occasioni per Durmisi, si divora il raddoppio!di Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: Rizzo porta avanti i bianconeri, Durmisi sfiora il bis!di Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Primavera, le pagelle di Torino-Atalanta 0-0: granata premiati dalla concretezza; Milan Juventus 0-0: le pagelle dei rossoneri; FINALE – Primavera 1, Roma-Juventus 1-1: Arena risponde a Leone, al Tre Fontane il match termina in parità; Pagelle AS ROMA | ROMA-ATALANTA Le pagelle (di Marco Terrenato). Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... juventusnews24.com Diretta | Atalanta Juventus Primavera (risultato 0-1) streaming video tv: gol di Rizzo! Coppa Italia 2026Diretta Atalanta Juventus streaming video tv: risultato e probabili formazioni dall'Arena Civica per la finale della Coppa Italia Primavera, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Pagelle Juve: Kalulu deluxe, Conceicao è un altro, Boga fa ciò che vuole, David ci sta riuscendo Voti e giudizi della squadra bianconera dopo il 2-0 al Bologna: Bremer vince il duello con Castro, Thuram decisivo Dopo Genoa e Atalanta, contro il Bologna arriv - facebook.com facebook