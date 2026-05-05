Pagelle Torino Juventus Under 15 | fa tutto Allara Paesanti cecchino Nobile indispensabile -VOTI

Nel match degli ottavi di finale del campionato Under 15 202526 tra Torino e Juventus, si sono distinti alcuni giovani calciatori. Allara ha mostrato un rendimento completo, contribuendo in diverse fasi di gioco. Paesanti si è distinto per la precisione in fase offensiva, mentre Nobile si è rivelato fondamentale tra i pali. I voti e i giudizi sui protagonisti sono stati comunicati al termine della partita.

di Fabio Zaccaria Pagelle Torino Juventus Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata degli ottavi di finale del campionato 202526. (inviato a Torino) – Pagelle Torino Juventus Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. Moretti 6 – Se nel primo gol subito le colpe non sono sue, sul secondo le responsabilità sono del portiere bianconero. Errore di gestione. Si riscatta, parzialmente, in seguito. Cussotto 6 – Fa difficoltà sulla sinistra, dove Martellini spinge e tanto. Ha pure un piccolo problema fisico che ne limita la spinta in avanti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Torino Juventus Under 15: fa tutto Allara, Paesanti cecchino, Nobile indispensabile -VOTI Notizie correlate Pagelle Juventus Genoa Under 15: Laganà un faro, certezza Duka, che ingresso di Paesanti – VOTIPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Pagelle Torino Juventus Under 15: star boy Laruccia, Esposito decisivo, Allara sontuoso Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le pagelle di Juventus-Verona: Bremer imperdonabile, Edmundsson essenziale; Udinese-Torino 2-0, le pagelle della partita di serie A; Juve-Verona, le pagelle: Bremer, amnesia da 4,5. Bowie, un guizzo da 7; Pagelle Juventus-Verona: Vlahovic un solo tempo ma decisivo, Bremer commette un errore imperdonabile. Pagelle Torino Juventus Under 16: riscatto Pamé, Ghiotto in versione assistman, Deniz entra bene -VOTIPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Pagelle Juventus Torino Under 16: Pipitò ne fa 2, Pamé a quota 5 nel derby, che impatto Cotrone!-VOTIPagelle Juventus Torino Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Le pagelle ai protagonisti di #JUVENTUS #UNDER16 #Torino: festa bianconera nel derby della Mole Bianconeri dominanti, volano ai quarti dove incroceranno una fra Empoli e Cesena I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook La #JUVENTUS #UNDER16 elimina il #Torino e vola ai quarti I voti ai protagonisti del match x.com