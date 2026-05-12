Lazio Inter non solo Bonny in vantaggio su Thuram | Sucic avanti su Mkhitaryan

Nella partita tra Lazio e Inter, sono emersi alcuni aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori: Bonny è in vantaggio su Thuram, che ha avuto problemi di salute e potrebbe non essere disponibile per la finale. Nel frattempo, Sucic si trova avanti rispetto a Mkhitaryan, mentre la partita tra le due squadre si avvicina, creando aspettative per le prossime sfide.

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di Stefano Cori Lazio Inter si avvicina sempre di più: Thuram sta male e forse non ce la farà per la finale. Aperto il ballottaggio a centrocampo, c’è un favorito. Nella giornata di ieri sono arrivate brutte notizie da Appiano Gentile, Marcus Thuram è alle prese con dei problemi fisici che potrebbero portarlo ad alzare bandiera bianca per la finale di Coppa Italia. Il francese potrebbe partire per Roma ma non è detto che ce la faccia a giocare. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Ange Yoann Bonny sarebbe pronto ad affiancare Lautaro Martinez in attacco nella sfida dell’Olimpico. Considerando che anche Francesco Pio Esposito, solo ieri è tornato a svolgere tutto l’allenamento con il resto del gruppo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter, non solo Bonny in vantaggio su Thuram: Sucic avanti su Mkhitaryan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lazio Inter LIVE 0-2: Lautaro e Sucic, nerazzurri a riposo con il doppio vantaggiodi Paolo MoramarcoAppuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Appiano Gentile Inter: domani la ripresa degli allenamenti, attesa per il ritorno di Thuram. Novità su Mkhitaryandi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Argomenti più discussi: Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Inter, la vendita dei tagliandi; Lazio - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT; Sarri: 3-0 Inter? Colpa nostra. Umiliante sentire solo i loro tifosi all'Olimpico; Coppa Italia, supplementari e rigori in finale: cosa succede se Lazio-Inter finisce in parità?. Brividi a Formello: la Lazio sta per affrontare l'Inter in una battaglia che lascerà segni, e non parliamo solo di tattica. Sarri ha alzato la voce in allenamento, spronando ognuno a dare tutto. Non voglio vedere quella paura negli occhi! Facciamo vedere chi siam x.com CorSera: La Lazio avvisa l'Inter in vista della finale di Coppa Italia: La coppa sarà nostra. La squadra di Sarri era già concentrata sulla finale di mercoledì durante la sconfitta in campionato contro l'Inter, ma la fiducia resta alta. Alcuni giocatori hanno promess reddit Finale Coppa Italia Lazio-Inter: non solo Thuram, un altro giocatore a rischio forfaitThuram è a forte rischio per la finale di Coppa Italia con la Lazio in programma mercoledì sera. Come raccolto da Calciomercato.it, l’attaccante dell’ Inter si è fermato questa mattina in allenamento. calciomercato.it